欧佩克：未来20年全球石油相关投资将达11万亿美元

哈通社/阿斯塔纳/9月24日 -- 石油输出国组织（OPEC）在其2018全球石油前景报告中预测，未来20年石油行业将需要投资约11万亿美元，以满足全球不断增长的石油需求。

在欧佩克的这一愿景中，石油需求将持续增长，原油仍占能源组合的最大份额，尽管有更多的电动汽车上路。

欧佩克多年来一直警告，产油国不应自满于对未来产量的投资。2015年和2016年，在油价历史性下跌期间，新产出支出一度大幅下降。

欧佩克秘书长穆罕默德-巴金多（Mohammad Barkindo）表示："虽然2017年的投资与前两年相比略有回升，而且预计2018年投资将进一步增长，但至关重要的是，作为一个行业，我们必须确保及时而充足的投资，以免导致未来的供应短缺。"

该报告预计，2017年至2023年间，全球原油需求将增长730万桶/日，最终达到1.045亿桶/日。到2040年，欧佩克预计全球原油消费将达到近1.12亿桶/日。

最大的推动因素将是汽车数量的激增，尤其是中国、印度和亚洲其他地区。欧佩克预计2040年全球汽车数量将增长逾一倍，达到24亿辆，其中约3.2亿辆是电动汽车，仅占车辆总数的13%左右。