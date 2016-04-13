哈通社阿斯塔纳4月13日电 据俄罗斯卫星网消息， "上海五国边境地区军事信任协定签署 20 周年国际研讨会"13日在北京召开。

本次研讨会由中国国际问题研究院、中国社会科学院、武汉大学将在北京联合举办。中国外交部副部长刘振民、俄罗斯驻华大使馆公使衔参赞叶甫盖尼·陶米恒、中国国际问题研究院苏格院长等出席开幕式并致辞。



刘振民致辞称，1996年4月26日，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国元首在上海签署了《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》。



1997年4月24日五国在莫斯科签署《关于在边境地区裁减军事力量的协定》。两个协定的签署顺利推动中国与四国解决历史遗留边境问题的历程，促进了中国同四国边境地区的和平与安宁，使中国同四国间7000多公里的边境成为五国人民和平交往的纽带与桥梁。



陶米恒表示，两个协定的签署不仅保障了五国的边境稳定，也向全世界提供新的安全合作模式。五国的裁军协定成为了国家间睦邻友好关系发展的重要基础。协议签署后，五国的陆海空军以及边防军的数量有了大幅度下降，武器数量也仅仅保持在用于自卫的用途。这充分证明了，五国未来不会再使用暴力和武装冲突的方式来解决边境问题。