粮农组织：过去20年全球森林覆盖面积减少近1亿公顷

哈通社/努尔苏丹/9月17日 —— 据外媒报道，根据联合国粮农组织的数据，2020年全球森林面积占土地总面积的比例已经从2000年的31.9%降至31.2%，现在全球森林面积约为41亿公顷。

联合国粮农组织称，这标志着“全球森林面积净减少了近1亿公顷”。

毁坏森林对撒哈拉以南非洲和东南亚的影响尤其严重。过去10年间，这两个地区的毁林速度加快，不过拉丁美洲和中美洲的毁林速度有所减缓。

在东南亚，现在的森林覆盖率为47.8%，而2015年为49%。印度尼西亚目前这一比例为50.9%，低于5年前的52.5%。

在撒哈拉以南非洲，现在的森林覆盖率为27.8%，而5年前为28.7%。以农业为主的科特迪瓦，其森林面积占土地总面积的比例已从2015年的10.7%降至8.9%。

在拉丁美洲和中美洲，当前森林面积占土地总面积的46.7%，而5年前为47.4%。巴西2020年的森林覆盖率已经从2015年的60.3%降至59.4%。

相比之下，在亚洲、欧洲和北美洲的许多地区，由于政策鼓励恢复林地，让森林自然扩张，森林覆盖率在过去5年间上升或持平。