卫生部长：哈萨克斯坦每20人中就有1人已接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月26日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔26日早晨作为首批人员之一，率先接种了国产新冠疫苗QazVac(QazCOVID-in)。

哈巴尔24频道对卫生部长接种国产疫苗的过程进行了全程直播。

阿列克谢·崔在直播中表示，QazVac疫苗向各地区的供应有严格的时间表，每两天都会有新一批的疫苗抵达各地区的医疗服务机构。

部长强调指出，我国国民已经充分认识到了疫苗的安全性和重要性，为了自己和家人的健康，越来越多的人选择接种疫苗，并积极向亲友宣传接种疫苗的意义。

根据部长的说法，最新的统计显示，目前每20个哈萨克斯坦人中，就有一人已经接种了新冠疫苗。也就是说，自2月启动的新冠疫苗全民接种工作开展的非常顺利。

«公民们自愿的选择了接种疫苗，因为他们充分的意识到，这是战胜病毒、回归到正常生活状态的最佳方式。»他说。

从26日开始，哈萨克斯坦国产疫苗QazVac正式在全国各地的疫苗接种站点提供供应。前往站点接受疫苗接种的国民可自行选择，接种QazVac疫苗（江布尔州生产）或卫星V疫苗（卡拉干达州生产）。

【编译：木合塔尔·木拉提】