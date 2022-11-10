美国强力球彩票开出20.4亿美元大奖

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 —— 据中新网消息，美国强力球彩票(Powerball)11月8日开出破纪录的20.4亿美元大奖，获奖彩票在加利福尼亚州洛杉矶郡阿尔塔迪纳售出。

加州彩票运营监管部门8日通过社交媒体宣布，此次强力球彩票中奖号码是10、33、41、47、56，强力球号码是10。这张从阿尔塔迪纳社区西伍德伯里路一家名为“乔的服务中心”加油站便利店售出的幸运彩票6个号码全中，独得迄今世界上最大的彩票大奖，同时造就了加州历史上第一位“彩票亿万富翁”。

当天上午，一场庆祝活动在“乔的服务中心”举行，现场悬挂着“亿万富翁从这里诞生”的横幅。该服务中心工作人员表示，他们并不知道是谁买到了这张彩票，希望幸运儿来自本社区。

另据《洛杉矶时报》等美国媒体消息，当地时间8日上午8点多，强力球彩票抽奖在佛罗里达州塔拉哈西市举行。7日晚，本次强力球大奖奖金预计约19亿美元，至8日上午达到20.4亿美元，中奖概率为2.92亿分之一。此前美国强力球大奖最高纪录是2016年的15.86亿美元，被来自加州、佛罗里达州和田纳西州的赢家分享。此次是加州首次有赢家单独包揽超过10亿美元强力球彩票奖金。

加州彩票运营监管部门称，除了大奖得主，加州旧金山市、加迪纳市、博蒙特市售出的三张彩票也匹配了此次开奖的5个号码。