联合国生物多样性报告：20个目标仅“部分实现”6个

哈通社/努尔苏丹/9月17日 -- 尽管全球各国都采取了相应保护步骤，但当前生物多样性的丧失速度之快，在人类历史中前所未见。而大自然遭破坏也增加了疾病由动物传人的风险。

联合国最新的《全球生物多样性展望》报告指出，十年前设立的20个目标，目前是«部分实现»了其中六个，虽然成功避免部分物种灭绝，更多陆地和海洋面积受到保护，以及鱼类种群数量得到恢复，但自然界仍遭受着沉重打击，情况日益恶化。

南巴黎大学生态系统进化实验室教授利德利表示：«最令人失望的举例来说森林砍伐，特别是热带雨林砍伐。2010年我认为我们设定了合理的目标，如果我们付出了努力就可以实现，但我们没有做到。特别保护热带雨林。»

当前的冠病大流行就是人类入侵自然栖息地所致，伴随着自然的退化，类似冠状病毒等疾病很可能再度暴发并传播给人和动物。

联合国生物多样性秘书处副执行秘书库珀说：«实质上只有人类干扰自然栖息系统，当侵入这些系统时，才会有问题。如果能保护生物多样性，那就可以减少疾病从野生动物传播到人类的风险，还有很多证据表明生物多样性的保护作用。»

不过报告也指出，自然生态的破坏是可以减缓,甚至逆转的。像朱鹮和雪豹等濒危动物，就成功获得保育。