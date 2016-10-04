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    16:39, 04 10月 2016 | GMT +6

    哈俄两国间计划开展总值达200亿美元的60个合作项目

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    哈通社阿斯塔纳10月4日电 10月4日，纳扎尔巴耶夫总统同到访的俄罗斯总统普京举行会谈。

    会后，两国元首共同出席了在阿斯塔纳召开的哈萨克斯坦-俄罗斯第13届区域经济合作论坛。

    在论坛上，纳扎尔巴耶夫总统表示，哈俄两国之间目前有60项总额达200亿美元的合作项目，正在计划落实当中。

    纳扎尔巴耶夫总统称，两国机构将全力为这些计划的落实保驾护航。

    期间，两国元首均表示，哈俄两国经过多年的互利合作，已经积累了丰富的合作经验。

    "与此同时，两国之间仍然有很多领域有着未被开发的合作潜力。哈萨克斯坦与俄罗斯，如今已经开始在统一的经济空间下共同开展合作，我们一起建立了从关税同盟到欧亚经济联盟等多个区域共同体，如今，这个由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯共同发起的组织，已经拥有了5个成员国。"纳扎尔巴耶夫说。

    纳扎尔巴耶夫总统表示，越南已经同欧亚经济联盟签署了建立自由贸易区的协议。而中国、韩国、新加坡等国家也有这一打算。

    "印度、伊朗、东盟国家也希望同欧亚经济共同体建立合作，这正是欧亚经济联盟重要性的一个显著表现。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    投资 外交 哈萨克斯坦与俄罗斯 总统 欧亚经济联盟 经济 黄金储备
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