世界最大豪华游艇概念图出炉 长200米造价7.7亿美元（组图）

哈通社阿斯塔纳6月2日电 世界著名的游艇设计、销售经纪公司4Yacht日前公布了一款巨型游艇"双世纪"（Double Century）号的概念设计图。

设计图显示，这艘巨型游艇首尾长200米，相当于两个足球场的长度。高约为26米，拥有9个独立甲板，2个直升飞机停机坪。游艇配备的发动机拥有94000匹马力，最高时速可达56公里/小时。该游艇由著名游艇设计师克里斯托弗•西摩设计，售价7.7亿美元。 目前世界上最大的游艇是长180米、宽20.8米的"阿扎姆" 号，属于阿联酋总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬所有；第二大游艇是长163.5米、宽21.5米的"日蚀"号，属于俄罗斯富豪罗曼•阿布拉莫维奇所有。 但"双世纪"号即使完工下水，恐怕也很难长久保持"世界最大游艇"的称号。因为另一艘更大的游艇，长 222米、宽24.9的私人游艇Triple Deuce号将于2018年下水，届时，"世界最大游艇"的称号也只能让贤。 Triple Deuce能稳居第一的宝座吗？这也很难说，就像建筑行业高度之最包括了632米上海中心大厦和828米的哈利法塔一样，只要有客户需要更大更豪华的游艇，超级游艇的长度就在不断增加 。只要超级富豪们追求第一的游戏仍在继续，Triple Deuce的地位就会被撼动。至于多久？这就留给大家去想象了。（编译：塔尔） 双世纪号3D概念图： 双世纪号设计图： 目前世界上最大的游艇”阿扎姆“号： 目前世界第二大游艇”日蚀“号： 大型游艇对比图：