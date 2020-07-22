哈通社/努尔苏丹/7月22日 -- 据政府官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明21日主持召开政府会议，研究在«简单物品经济»规划框架下提升本地化含量问题。阿塔梅肯国家企业家协会、金融业协会、工业和基础设施发展部、财政部、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金等部门和机构负责人出席并作汇报。

会议指出，«简单物品经济»规划项下已批准2000余个项目，总金额达4915亿坚戈。本地化含量指标完成较好的地区包括阿拉木图州、卡拉干达州和库斯塔奈州，阿克莫拉州、阿特劳州、江布尔州、曼吉斯套州、努尔苏丹市和奇姆肯特市排名靠后。得益于建筑行业快速发展，近十年来建材行业产值从1760亿坚戈扩大至5860亿坚戈，增长2.3倍。

为进一步消除行政审批壁垒，马明责成金融市场监管和发展署会同金融业协会和二级银行，研究优化银行商业流程，包括缩短贷款申请和文件审查期限，简化«简单物品经济»规划项下抵押贷款政策等。为提高建筑行业本地化含量，责成工业和基础设施发展部修订相关法律，压实各方责任；责成财政部会同阿塔梅肯国家企业家协会及有关部门，在一周内制定工作方案，以取缔妨碍本国生产商参与政府和准政府采购的系统性壁垒。

政府总理强调，为贯彻总统指示，必须在两个月内完成企业履行对等义务情况的数字监控工作。

总理责成有关部门起草法律修正案，基于阿塔梅肯国家企业家协会数字平台，启动对企业履行对等义务情况进行监控的试点项目。

【编辑：木合塔尔·木拉提】