韩国与莫德纳签署2000万人份疫苗采购合同

哈通社/首尔/12月31日 —— 据韩联社报道，韩国疾病管理厅31日在记者会上公布了与美国药企莫德纳完成2000万人份疫苗采购合同签署的消息。由此，政府共确保了5600万人份的新冠疫苗。

据报道，2000万人份的莫德纳公司疫苗将从明年第二季度开始供应。政府原计划采购1000万人份莫德纳疫苗，但最终合同规模翻番，且供应时间也从第三季提前至第二季。

韩国总统文在寅本月28日与莫德纳首席执行官斯特凡克纳·邦塞尔通电话，双方就明年第二季度莫德纳向韩方提供2000万人份新冠疫苗达成一致。随着政府此次与莫德纳的签约，韩国共确保5600万人份的新冠疫苗，超过韩国总人口，足以实现集体免疫。

政府此前已同新冠疫苗保障机制（COVAX facility）签署1000万人份疫苗采购合同，并同阿斯利康签署关于采购1000万人份疫苗合同，本月23日同杨森（600万人份）和辉瑞（1000万人份）签订疫苗采购合同。

预购疫苗的供应时间分别是阿斯利康从明年第一季、杨森和莫德纳从明年第二季、辉瑞从明年第三季开始。疫情下，政府将继续努力争取疫苗能提前供应。疾病管理厅厅长郑银敬表示，为了安全接种，政府正在竭尽全力，并将于明年1月公布具体的接种计划。