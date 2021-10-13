难民署：2000万阿富汗人亟待援助

哈通社/努尔苏丹/10月13日 -- 联合国难民署警告称，随着阿富汗人道主义危机愈发严重，2000万阿富汗人亟待援助。

一个月前，联合国表示在阿富汗开展人道主义行动需要至少6.06亿美元的资金支持，但至今只筹集到了这一需求的35%。

联合国秘书长古特雷斯在有关阿富汗问题的紧急会议上，向与会的G20国家领导人指出，这笔资金如果无法落实到位，阿富汗经济将有可能彻底崩溃。

联合国难民署（UNHCR）发言人巴巴尔·巴洛赫在喀布尔表示，该办公室正努力在与阿富汗接壤的国家建立后勤中心，为数十万境内流离失所者提供紧急支持。

«晚上已经很冷了，无家可归的人需要紧急帮助，»巴洛赫说。据他介绍，需要帮助的阿富汗人已经达到2000万，并且每天都在继续增加。

在不久的将来，联合国难民署计划向乌兹别克斯坦特尔梅兹市派遣三架载有人道主义援助的飞机，然后通过海拉顿边境检查站用卡车将其运送到马扎里沙里夫。第一架此类飞机将于 10 月中旬抵达泰尔梅兹。

联合国警告说，如今只有 5% 的阿富汗家庭获得足够的食物。超过一半的五岁以下儿童营养不良，他们在没有帮助的情况下有急性衰竭的风险，可以提供帮助的时间已经不多了。

【编译：木合塔尔·木拉提】