德国累计确诊2000余例猴痘病例

哈通社/努尔苏丹/7月19日 — 据中新社消息，根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日公布的数据，截至目前，德国已有2033人感染猴痘，绝大多数为男性。罗伯特·科赫研究所呼吁加强防范，限制该疾病在德国进一步传播。

罗伯特·科赫研究所指出，根据目前数据信息，猴痘病例传播主要发生在男性中间，仅有4名女性感染，迄今为止没有报告儿童病例。

罗伯特·科赫研究所预计，猴痘病例在德国会进一步增加。不过其同时称，据目前所知，病原体传播需要密切接触。如果及时发现感染并采取防范措施，仍有可能限制该疾病在德国进一步传播。

«关于疾病症状、传播途径和防护方法(包括接种疫苗可能性)的信息至关重要。»罗伯特·科赫研究所指出，对于没有已知流行地区(西非和中非)旅行史，但出现类似天花的不明皮损(与水痘等不同)或病变的人，医生应将猴痘纳入进一步鉴别诊断范围。

根据罗伯特·科赫研究所说法，感染猴痘后大多数人症状轻微，通常可以自愈。然而，亦有可能出现重症，特别是在儿童或免疫系统较弱的人群中。

罗伯特·科赫研究所评估，该疾病对德国普通人群的健康风险较低，将继续密切监测，并及时调整评估。

德国于5月20日报告出现首例猴痘病例。据悉，感染猴痘后最初症状包括：发烧，头部、肌肉和背部疼痛，淋巴结肿大，疲劳。可能发展为皮疹，从面部扩散到身体其他部位。



