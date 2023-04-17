兄弟国家合计向土耳其地震灾区捐赠毡房2000多座

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 – 据世界民族体育协会会长比拉里·埃尔多安日前在参访了土耳其卡赫拉曼马什拉用于安置地震灾民的、被命名为《共命运》的大型毡房镇后表示，大地震后土耳其收到了来自兄弟国家的2000多座毡房。

在同阿纳多卢通讯社记者进行的交流期间，比拉里·埃尔多安表示，世界民族体育协会在震后组织了一系列人道主义援助行动，为灾区人民提供了大量支援。其中，就包括了为灾区提供70座毡房。

他表示，当时，已经有来自哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的毡房等一系列援助抵达灾区。

据其介绍，世界民族体育协会的人员协助土耳其灾害与应急管理局(AFAD)在安置区搭建了250多座毡房。

- 现场有来自兄弟的哈萨克和吉尔吉斯的人员和团队，负责搭建毡房。也因此，营地竖起了这两个国家的国旗。后来提供援助的国家数量变得更多了。- 他说。

比拉里·埃尔多安表示，地震后，蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、乌兹别克和阿塞拜疆等兄弟国家，向土耳其灾区合计提供了2000多座毡房，用于安置灾民，作为临时居所。

土耳其今年2月6日遭遇了巨大的破坏性地震，震级达7级以上，影响该国近10个省份，并波及邻国叙利亚。地震对土耳其造成的直接经济损失预计超过了1050亿美元。

共有5万余人在地震中遇难。

【编译：木合塔尔·木拉提】