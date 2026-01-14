马吉利斯议员建议收紧酒类流通监管：零售店20:00后禁售

马格拉莫夫援引内务部统计数据指出，酒后犯罪已成为影响社会治安的重要因素。数据显示，在哈萨克斯坦，每两起杀人案件中就有一起发生在醉酒状态下；每三起强奸和寻衅滋事案件中，就有一起与酒后行为有关。此外，约四分之一的抢劫案件和道路交通事故，以及超过半数的家庭暴力案件，均发生在饮酒之后。

—媒体上屡有报道显示，未成年人在醉酒状态下扰乱公共秩序的现象并不罕见。由于酒类销售网点数量庞大，从物理条件上难以实现全面、有效的监管，任何人都无法保证这些网点不会向未成年人出售酒类。酒类产品已成为多类违法犯罪行为的重要诱因，-马格拉莫夫在马吉利斯全体会议上强调。

他表示，恢复“禁止在儿童机构和教育组织方圆100米范围内销售酒类产品”的既有规定已十分紧迫，同时有必要对酒类销售网点的总体数量加以限制。

此外，哈萨克斯坦人民党党团还向政府提交了一揽子具体建议，其中包括：

将酒类产品纳入必须实行数字标识的商品清单；

明确设立专门的酒类销售网点，并在指定场所以外实行普遍禁售；

禁止零售商业机构在20:00之后销售酒类产品；

禁止娱乐场所（咖啡馆、餐厅等）在22:00之后售卖酒类产品；

严禁通过互联网渠道销售酒类产品；

由文化和信息部、教育部、科学和高等教育部及卫生部作为预防违法行为的牵头部门，依托数字平台和媒体资源，联合制定面向未成年人和青少年的统一戒酒预防计划。

【编译：阿遥】