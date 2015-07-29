黄金需求创2009年以来最低水平

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据华尔街日报28日消息，属咨询公司黄金矿业服务公司(GFMS)周二称，今年第二季度黄金需求降至2009年以来的最低水平，原因是中国买家不愿购买黄金。

这家总部位于伦敦的研究公司在其黄金调查第二季度回顾与展望中表示，第二季度几乎所有主要实物黄金市场都受到打击。该公司是汤森路透旗下子公司。

该公司称，实物黄金需求同比下降14%，金条和金币需求下降12%，黄金首饰需求下降9%。

虽然以美元计算的金价平均下跌了7.5%，但黄金消费仍出现下滑。

据该调查显示，今年上半年中国股市大涨造成黄金购买显著减少。

但该公司称，随后中国股市的暴跌并未提振黄金需求。上海股市市值近几周蒸发了近三分之一，但投资者并未转向黄金投资，因为一些投资者被股市套牢，其他投资者则担心资产配置。

该调查显示，第二季度中国散户投资者买入35吨金条和金币，同比减少26%，为2009年以来最疲弱的第二季度。

调查报告显示，第二季度印度黄金首饰消费量为158吨，同比增长2.5%；印度重新成为了全球第一大黄金消费国。

调查显示，政府机构的黄金净采购量为45吨，同比下滑了62%。

GFMS称，估计第二季度黄金供应总量为1,054吨，同比下降3%；第二季度黄金供应过剩196吨，为2010年以来的最高水平。

对于价格，GFMS仍认为，黄金市场已经消化了年内美国加息的可能性，而加息很可能会促使资产配置的评估，导致投资者增持黄金。

GFMS预计，第三季度黄金平均价格为1,135美元/盎司，相信这将是金价本轮周期的最低点；之后金价将回升，第四季度平均价格将在1,175美元/盎司。GFMS将2015年黄金平均价格预期上调10美元，至1,180美元/盎司。

GFMS称，其基本情形是，金价预计将维持涨势，2016年平均价格将为1,250美元/盎司。