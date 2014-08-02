中国江苏昆山台资厂爆炸愈200人死伤

哈通社阿斯塔纳电,据中国媒体报道，江苏省昆山的一家台资企业星期六（8月2日）上午发生工厂爆炸，事件已导致至少65人死亡，数百人受伤。

中央电视台快讯称，伤者人数还在统计，爆炸现场惨烈，"爆炸可能是由锅炉引起"。

新华社中国网事微博消息则说，昆山市开发区一家企业发生爆炸事故，目前已造成40多人死亡，120多人受伤。 报道援引昆山市委宣传部相关人员的话说，爆炸发生在星期六上午7时37分许，地点位于昆山开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂拋光车间。爆炸原因调查和救治工作正在全力开展中。 台湾中央社援引昆山台商说，到昆山七年，从来没有看过这么严重的工厂安全事故。 报道还引述大陆知名网络论坛天涯小区网友消息说，中荣金属发生的爆炸事故导致60、70人死亡，200多人受伤。

上海新民网说，目前收治伤员被送往第一人民医院、第二人民医院、中医院等救治。截至目前，第二人民医院仍在进行救治工作，"还来不及统计伤者人数"。 但新民网报道说，星期六上午9时15分，瑞金医院接到昆山中医院的电话，该院收治120位烧伤伤员，发出支援请求。 瑞金医院已紧急联络烧伤科专家，组成5人医疗小组，前往昆山支援。 报道还引述大陆知名网络论坛天涯小区网友消息说，中荣金属发生的爆炸事故导致60、70人死亡，200多人受伤。但官方尚未公布确切的伤亡人数。