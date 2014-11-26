中国银联国际与速汇金全球范围合作 跨境汇款扩至200多个国家

哈通社阿斯塔纳11月26日电，据路透社26日消息，中国银联旗下银联国际与世界第二大汇款服务公司速汇金（MoneyGram），将在全球范围内开展合作，提供从中国境外至境内的跨境汇款服务。速汇金在全球200多个国家和地区、超过34万个代理网点将第一次向银联卡持卡人开放速汇服务，大幅扩展银联卡跨境汇款服务网络。

银联国际周二稍晚新闻稿称，这意味着境内银联卡持卡人能依法合规地以更快捷的速度、更直接的渠道、无需支付任何额外费用，接收来自境外的小额汇款。

新加坡、日本、澳大利亚及美国是此次首批开通服务的市场，这四个地区的汇款人，能通过当地速汇金网点向境内银联卡持卡人汇款，每笔汇款金额上限为3000美金，其它主要海外市场网点将于明年陆续开通该业务。 与传统的通过银行跨境电汇方式不同，银联卡跨境速汇服务在汇款时预先锁定汇率，汇款款项以人民币直接计入银联卡账户，收款方可直接使用，也无需向银行支付手续费，到账时间一般不超过12小时。 随着越来越多中国人到境外生活、工作或留学，他们对跨境汇款服务的便利、安全需求不断增加。此前，银联国际通过与多家机构合作，在香港、中东等部分市场陆续开通了通过银联卡向境内的小额汇款服务。 速汇金不但是银联国际最大的全球汇款服务合作伙伴，同时也是银联卡紧急现金支援服务的合作服务商之一。速汇金在境外的网点为境内发行的银联卡持卡人提供最高等值5000美元的紧急现金支援服务。