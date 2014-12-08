格策世界杯决赛战靴以200万欧元成交 打破乔丹纪录

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，德国中场格策将巴西世界杯决赛上的战靴以200万欧元的拍卖价成交，这笔钱将全部用于资助儿童的慈善事业，200万欧元也打破此前由乔丹保持的球鞋拍卖价。

在巴西世界杯决赛上，替补登场的格策在比赛第113分钟接许尔勒传中打进制胜球，帮助德国1-0击败阿根廷第四次获得世界杯冠军。世界杯结束后，格策一直将这双打进绝杀球的战靴珍藏着，球鞋底部甚至还沾着马拉卡纳球场的草皮。日前，格策决定将这双极具意义的球鞋拍卖，并最终以200万欧元的拍卖价成交。 据悉，这笔款项将全部用于德国的慈善组织，捐赠给一个儿童慈善机构。在接受采访时，格策表示："我没想到能够拍卖200万欧元，这可是个大数字，这笔钱将被用到有意义的事情中，而不仅仅是一双球鞋。" 值得一提的是，格策这双球鞋200万欧元的成交价也创造体育界球鞋拍卖新纪录，此前的纪录由篮球传奇巨星迈克尔-乔丹保持。在2003年底，乔丹曾将1997年总决赛第五场比赛所穿的球鞋以104765美元的价格拍卖，而格策这双战靴的拍卖价则是乔丹的25倍。