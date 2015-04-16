巴黎举办《先祖阔尔库特之书》首版问世200周年纪念活动

哈通社巴黎4月16日电 《先祖阔尔库特之书》首版问世200周年纪念活动15日在位于巴黎的联合国教科文组织总部举行。活动由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土克曼斯坦、土耳其等国与国际突厥研究院联合举办。

正在法国进行工作访问的国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃应邀出席活动并发表讲话，阿布德哈勒科娃说，先祖阔尔库特形象对突厥民族和社会影响深远，可以说他已成为生活在欧亚大地突厥民族文化认同的纽带、情感联系的桥梁。突厥文化需要我们全民族的珍视，需要我们共同的保护，需要我们坚定的发扬光大。《先祖阔尔库特之书》不仅是突厥语系民族的、而且也是全人类的共同财富。

活动期间，来自上述国家的多名学者先后做了相关学术报告。著名小提琴手、哈萨克斯坦人民演员阿依曼•穆萨阔加耶娃同乌兹别克斯坦、土耳其、阿塞拜疆等国著名艺人一道为来宾演出了精彩的节目。整场演出围绕那些《阔尔库特之书》中最脍炙人口的诗篇展开，通过朗诵、交响音乐、歌曲以及舞蹈等多种艺术元素的整体烘托,传递着先祖阔尔库特对人生、自然、永恒的情感体验,同时也从不同角度展示现代人对先祖阔尔库特的思考、发问以及对自我的反观。 联合国教科文组织秘书处官员、突厥语系国家有关学者、在巴黎的部分国家外交使团代表、旅居法国的哈萨克人社团及留学人员代表共1000多人参加活动。（编译：元珍）