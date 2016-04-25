中哈跨境贸易区运营四年投资超过200亿元

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据新华社报道，伴随着中国"一带一路"战略不断推进，位于哈中边境区域的哈萨克斯坦-中国霍尔果斯国际边境合作中心内人流如织、贸易红火。

据介绍，作为一个特殊示范区，中哈霍尔果斯国际边境合作中心目前已入驻包括商品展示、星级酒店、餐饮娱乐、商业设施、金融服务等领域的26个重点项目，入驻商户3200余家，其中有多个大型免税购物广场。哈萨克斯坦区域内的项目也相继开工建设。目前整个建成区面积达1．5平方公里，投资总额超200亿元。



进入4月以来，中哈霍尔果斯国际边境合作中心的通关量大幅增长，单日通关量接连突破两万人次，达到合作中心封关运营四年来的最高值，霍尔果斯口岸提前迎来旅游高峰。



来自霍尔果斯边检站的数据显示，中哈霍尔果斯国际边境合作中心自2012年4月封关运营以来，边检站共查验出入园游客700多万人次，出入园旅客呈逐年递增态势，其中仅今年一季度就查验旅客136万人次。熙熙攘攘的人流为合作中心带来了巨大的投资商机。



中哈霍尔果斯国际边境合作中心是中国与周边国家建立的首个跨境贸易区，也是上海合作组织框架下区域合作的示范区。合作中心沿中哈界河横跨中国与哈萨克斯坦，其中中方区域3．43平方公里，哈方区域1．85平方公里，主要功能是贸易洽谈、商品展示销售、仓储运输、金融服务和举办区域性国际经贸洽谈会等。



自2006年6月启动建设以来，中哈双方分别成立了中哈霍尔果斯国际边境合作中心营运主体，完成了相关规划编制并进入招商建设阶段。2011年12月双方举行了封关试运营仪式，2012年4月正式运营。