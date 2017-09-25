第五届亚室会：哈萨克斯坦居金牌榜第五 东道主奖牌总数超200

哈通社/阿什哈巴德/9月25日 -- 正在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行的第五届亚洲室内与武道运动会25日进入第9个比赛日。

截止目前，东道主土库曼斯坦已收获206枚奖牌，高居奖牌榜和金牌榜首位。



206枚奖牌包括79枚金牌、58枚银牌和69枚铜牌。



而在第9天的比赛当中，中国代表团将自己在金牌榜上的位置提升到了第二位。



目前中国队收获了61枚奖牌（23金、21银、17铜）。



伊朗代表团目前以22金、18银、49铜总计89枚奖牌，位居金牌榜第三。



乌兹别克斯坦位居第四，其成绩为21金、28银、57铜，总计106枚奖牌。



哈萨克斯坦居金牌榜第五位，目前我国运动健儿们收获了20金、18银27铜共65枚奖牌。



在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举办的第五届亚洲室内与武道运动会于17日开幕，并将于27日结束。 亚洲室内与武道运动会是亚洲规模最大的室内综合性运动会，由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办，每四年举办一届。



哈萨克斯坦共派出150名运动员参加大赛17个项目的角逐。



【编译：木合塔尔·木拉提】