哈土企业家将在阿拉木图市举行近200场合作研讨会

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 -- 土耳其独立工业家和商人协会（MUSIAD）、"阿塔梅肯"企业家协会以及"Kazakh invest"国有股份公司26日在阿拉木图市签署合作协议。

"哈萨克斯坦境内目前共有总价值达14亿美元的32个土资项目已得到落实，其主要涉及建筑、汽车制造、轻工业等领域。此次签署的合作协议将为两国在其他领域建立合作关系创造机遇。" MUSIAD科尼亚市分部负责人奥马尔·法鲁克·奥卡说。

据他介绍，哈萨克斯坦与土耳其投资和经贸合作的加强将进一步加深两国之间的政治和经济伙伴关系。

"吸引外资对哈萨克斯坦来说非常重要。对此，政府也为哈萨克斯坦境内的外商提供了补贴。希望今天举行的会议将为投资量增长起到重要作用。" "Kazakh invest"国有股份公司阿拉木图市区域主任阿尔森·纳斯尔汗诺夫。

纳斯尔汗诺夫指出，去年，土耳其12个大型投资商向哈萨克斯坦投资6.6亿美元并帮助哈萨克斯坦实现了15个投资项目。这是纳扎尔巴耶夫总统2016年访问伊斯坦布尔并同土耳其企业家举行会谈所取得的成果。

据悉，此次会面框架下，还将举行旨在加强两国间的经贸关系的近200场B2B形式合作研讨会。

值得一提的是，来自土耳其的贸易代表团主要由建筑业、机械制造、冶金、汽车制造、配件制造、珠宝、电子工业、计算设备、家具、生活用品以及空气净化等领域企业家组成。

【翻译：冰山】