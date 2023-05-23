世界气象组织：过去半个世纪全球天气相关灾害造成200多万人死亡

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 —— 据联合国新闻处消息，在4年一度的世界气象大会于23日在日内瓦开幕之际，世界气象组织发布最新数据称，1970年至2021年期间，与极端天气、气候和水相关的事件造成了11778起已报告的灾害，死亡人数略高于200万，经济损失达4.3万亿美元。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，“不幸的是，最脆弱的社区首当其冲受到与天气、气候和水相关危害的影响”。他特别指出，极其严重的气旋风暴“摩卡”就是一个例证。

“摩卡”在缅甸和孟加拉国造成了大面积破坏，最贫穷的人群备受影响。过去，缅甸和孟加拉国的死亡人数都达到了数万甚至数十万。

亚洲首当其冲

数据显示，1970年至2021年期间，亚洲出现的由天气、气候和水等极端事件引发的灾害（3612起）最多，造成的死亡人数（超98.4万）也最多，热带气旋则是致死的主要原因。其中，孟加拉国是亚洲死亡人数最多的国家，281起事件造成了逾52万人死亡。

全世界报告的死亡人数90%以上发生在发展中国家。不过，在过去的半个世纪里，经过改善预警、协调灾害管理，伤亡人数已大幅削减。从2020年和2021年有记录的死亡人数（近2.3万人）就可以看出，相对于前十年的年均数，死亡率进一步下降。

美国经济损失数额最高

但与此同时，由天气相关灾害带来的经济损失却在不断增加。尤其是在北美洲、中美洲和加勒比地区，2107起事件共造成两万亿美元的经济损失，占全世界报告的经济损失的46%。

其中，仅美国的经济损失就高达1.7万亿美元，占这51年中全世界损失的39%。大多数的经济损失都是由与风暴有关的灾害造成的，更具体地说，是因热带气旋造成的。

最不发达国家受不成比例影响

数据还指出，尽管有60%多的经济损失来自发达经济体，但其中超过五分之四的灾害造成的经济损失不到各自经济体国内生产总值的0.1%。相比之下，最不发达国家和小岛屿发展中国家则遭受了不成比例的高额损失。

据统计，在最不发达国家已报告经济损失的灾害中，有7%的影响相当于各自国内生产总值的5%以上，其中几次灾害造成的经济损失高达近30%；而在小岛屿发展中国家，有20%的已报告经济损失的灾害带来了相当于各自国内生产总值5%以上的影响，一些灾害造成的经济损失甚至超过100%。

全民预警倡议

为此，“联合国全民预警”倡议就成为世界气象组织最高决策机构——世界气象大会即将核准的最重要的战略优先事项之一，其目标是要确保到2027年底地球上的每个人都受到预警系统的保护。

气象组织强调，这些都是被证明有效的气候适应措施，可以拯救生命并提供至少十倍的投资回报。然而，只有一半的国家已经建立了预警系统，在小岛屿发展中国家、最不发达国家和非洲的覆盖率尤其低。

目前，预警倡议得到了广泛的支持，气象组织、联合国减少灾害风险办公室、国际电信联盟、红十字会与红新月会国际联合会将牵头实施，现在已首批确定30个国家于2023年启动该倡议。

此次世界气象大会举行期间，还将举行高级别对话来讨论加快并扩大行动，联合国多家机构、多个开发银行、各国政府和负责发布预警的各国家气象水文部门的高层代表将出席参与。