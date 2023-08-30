自土叙强震以来联合国已完成200次跨境援助任务

哈通社/阿斯塔纳/8月30日--据联合国官网消息，联合国秘书长发言人杜加里克29日宣布，自今年2月土叙两国发生破坏性地震以来，联合国已执行了200次跨境任务，从土耳其向叙利亚西北部运送援助物资。

杜加里克表示，联合国周日通过巴布萨拉姆（Bab al-Salam）过境点执行了具有里程碑意义的任务。

车队在进入叙利亚后，世界卫生组织工作人员会见了当地合作伙伴，并检查了阿夫林和阿扎兹市的卫生设施和世卫组织仓库。

杜加里克表示，联合国和人道主义合作伙伴正继续通过巴布萨拉姆和拉伊（Al-Ra’ee）两个过境点运送急需的援助物资。

他说：«今天，国际移民组织和联合国难民署的17辆卡车装载着人道主义物资，通过巴布萨拉姆口岸进入了叙利亚西北部地区。»

目前，叙利亚的人道主义需求达到自冲突爆发以来的最高水平，再加上今年2月破坏性的地震造成的严重影响，叙利亚西北部有410万人无法获得维持生命所需的食物、水和药品，其中80%是妇女和儿童。联合国跨境援助俨然成为数百万人名副其实的生命线。

上个月，由于安理会未能就延长联合国在叙利亚的跨境救援行动授权达成一致，联合国暂时停止了通过巴布哈瓦口岸向叙西北部运送援助物资。

本月初，联合国宣布与叙利亚政府达成协议，叙政府同意在未来六个月内向联合国开放巴布哈瓦过境点，并将巴布萨拉姆和拉伊两个过境点的授权延长了三个月。