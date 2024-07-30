科克舍套市200周年：阿克莫拉州地方历史博物馆前世今生

-这是一座两层楼的建筑，带地下室，是20世纪初折衷主义风格的工业建筑的经典范例。1908-1909年，这里曾是酒窖与酒类仓库。整个建筑群当时位于城市边缘，而现在则是科克舍套市中心地标建筑。-拉赫姆詹诺娃说。

19世纪末，应俄罗斯帝国财政大臣维特伯爵倡议，俄国政府实施了酒类专卖制，以增加财政收入。所有的酒类产品都由国家垄断生产。为此，政府在各地修建了国营酒类仓库，私人酿酒厂必须将产品交由这些仓库统一管理。拉赫姆詹诺娃介绍说，在这里，酒精会被提纯，然后酿制成伏特加。成品酒要么在仓库出售，要么通过国营或私人酒铺销售。在全国范围内，类似的仓库大约建了150座。

-1904年，科克舍套开始建造第7号国营酒类仓库。建筑分阶段进行，由拥有多家磨坊、酿酒作坊、蒸馏厂和钢铁厂的企业家根纳季·施穆尔洛负责。他从华沙购置了所有必需的设备，包括蒸汽锅炉、酒精塔、发酵罐等，均产自博尔曼·施韦德工厂。此外，还调来了60名专家，并雇佣了500多名当地村民参与建设和安装。-拉赫姆詹诺娃说道。

Фото: Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы

第一次世界大战爆发前夕，尼古拉二世下令禁酒，但国营酒类仓库并未废弃。酒精仍然供应给餐厅、药店以及科研机构和生产企业。

-1917年二月革命爆发，科克舍套市成立了县执行委员会和工人与士兵代表苏维埃。1918年，苏维埃迁入了酒厂大楼。内战期间，该栋建筑物地下室被改造成洗衣房，用于清洗和消毒衣物。1921年，农民起义军俘虏曾被关押在这些地下室。到了1930年代，这里又恢复了酒厂的功能，但这次生产的是白酒。-拉赫姆詹诺娃说。

1941年秋，因苏德战争，波多尔斯克缝纫机厂被疏散到科克舍套，并与当地的铸铁机械厂合并，成立了代号为621的新厂。这家秘密工厂生产用于制造手榴弹、地雷和迫击炮的弹片、引信和稳定器，所有产品都直接运往前线。从波多尔斯克运来了大量机器设备，其中一部分就安置在了旧酒厂的建筑内。

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-1960年，这里成了儿童医院，几年后又相继成为市人民代表大会执委会、党委档案室和市统计局办公场所。1974年，这座建筑终于成为阿克莫拉州地方历史博物馆。-拉赫姆詹诺娃说道。

这座建筑有着如此丰富的历史，如今已被列为地方级建筑和城市规划纪念物，受到政府重点保护。

【编译：阿遥】