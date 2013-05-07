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08:53, 23 四月 2014 | GMT +6
2013年在俄外国游客增长5.7%
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哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声援引俄新社报道，根据俄罗斯旅游署提供的数据，2013年，共有2571. 6万多外国游客前来俄罗斯，5400多万俄罗斯游客出国旅游。2012年，共有2430多万外国游客前来俄罗斯。同时，约4880万俄罗斯游客出国旅游。
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