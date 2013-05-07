2013年在俄外国游客增长5.7%

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声援引俄新社报道，根据俄罗斯旅游署提供的数据，2013年，共有2571. 6万多外国游客前来俄罗斯，5400多万俄罗斯游客出国旅游。2012年，共有2430多万外国游客前来俄罗斯。同时，约4880万俄罗斯游客出国旅游。