2013年哈萨克斯坦体育界取得的十大成就

哈新社阿斯塔纳消息，每年年终我们都将国家体育界在年内取得的成就公布于众，现将国家体育界在2013年度取得的重大成就排行如下：

2013年哈萨克斯坦拳击手根纳基∙戈洛夫金取得的辉煌成就令世界刮目相看。戈洛夫金参与的4场比赛至今令人难以忘怀。美国选手加布莱尔∙罗萨德、日本选手石田信弘、英国选手马克林以及美国选手克里斯∙斯蒂文斯都在戈洛夫金刁钻突袭的重拳下，毫无还手之力，败下阵来 。他的重拳、综合实力和在拳击台上的高超技巧被世界认可。我们相信戈洛夫金命中率极高的重拳在将来可以打败许多自认为是"强者"的竞争者。戈洛夫金在所参加的28场职业拳击赛中以26场击倒对方的战绩获得全胜。对戈洛夫金的重拳给予很高评价的美国NBO电视频道称他的击打为《2013年度最漂亮的击打》。与此同时他还获得WBA授予的"2013年度超级冠军"称号，一些权威媒体授予他"2013年度最佳拳击手"的荣誉。而Bleacher Report官方网站将戈洛夫金称之为当今最恐怖的拳击手。The Guardian杂志排名的最具攻击能力的拳击手排行榜中戈洛夫金名列榜首。这就说明戈洛夫金已成为世界拳坛最具击倒力的拳击手。

可以说，在即将过去的2013年中，我国足球也取得了前所未有的成就，成就可喜可贺。卡拉敢达《矿工》俱乐部在世俱赛中战胜《巴蒂》、《斯坎堡》、《凯尔特人》等欧洲劲旅，给了欧洲重头一击。但天有不测风云,在接下来的赛事中《矿工》不敌《凯尔特人》，在欧冠联赛最后阶段被淘汰出局。但根据欧足联规则《矿工》参加了欧联赛。在小组赛阶段矿工们仅获两个积分，无缘决赛阶段,但《矿工》是我国第一支也是唯一一只闯入欧冠联赛的球队。与此同时,阿拉木图《海拉提》俱乐部赢得欧足联5人制足球冠军。我们拟将该成就也列入2013年体育界取得的最佳成绩之列。哈萨克斯坦队在半决赛中战胜了著名的《巴塞罗那》，最后又制服了莫斯科《迪纳摩》俱乐部,目前哈萨克斯坦队在欧足联排名中一直名列前茅。《海拉提》取得一系列成就之后,《萨木鲁克-卡泽纳》国家基金将它收编入《阿斯塔纳》总统专业运动俱乐部只中。∙

2013年在阿拉木图举办的无护具拳击世锦赛称得上是重要的赛事之一。我国属首次举办，该赛事因以首届载入史册,我国选手将8枚奖牌（4金、2银、2铜）收入囊中，奖牌数为参赛国之首。在该项赛事中我国选手加尼别克∙阿里木汗以自己出色的表现赢得观众好评。我们坚信，他的名字将响彻未来的世界拳坛。

多年来一直徘徊不前的民族体育重头戏-哈萨克式摔跤在2013年有了新起色，首先在阿斯塔纳举行了最近几年来规模最大的《哈萨克斯坦雪豹》摔跤赛，紧接着又在塔拉孜举办了由8个国家参加的首届《欧亚雪豹》国际哈萨克式摔跤比赛，举办方将赛事向全世界120个国家进行了转播。这两个赛事必将成为哈萨克式摔跤今后最主要的赛事。2013年12月21至22日在白俄罗斯首都民斯克举办的第四届哈萨克式摔跤国际冠军争夺赛也值得一提，来自28个国家的58名选手参加了这一国际赛事，在5个重量级别冠军争夺赛中我国选手将所有金牌收入囊中。不只是上述赛事，就是在非洲也举办了哈萨克式摔跤的冠军争夺赛，2013年2月26日至3月3日间在南非开普敦市举办了非洲杯成年组哈萨克式摔跤比赛。来自南非、津巴布韦、博茨瓦纳、斯威士兰、加蓬、尼日利亚等国的30名选手登台亮相。

今年丹尼斯∙田所取得的辉煌成就使世界对哈萨克斯坦有了更进一步的了解。在加拿大伦敦市举办的

世界花样滑冰冠军争夺赛上我国选手丹尼斯∙田荣获银牌，这是我国选手在世界花样滑冰塞事上取得的第一块奖牌。在完美完成各项所要求的动作之后他的双项比赛总分为266.48分，仅以1.3分之差输给了加拿大选手帕特里克∙查恩，离金牌仅一步之遥。之后，丹尼斯∙田在澳大利亚和意大利举行的赛事中借助于上述成绩表现出色，更有人赞叹地说如果能留下印子丹尼斯∙田将用自己的滑冰鞋在滑冰场上雕刻出美丽的艺术作品。

哈国还有一名叫丹尼斯的运动员，他就是年轻的速滑运动员丹尼斯∙库金。丹尼斯∙库金在俄罗斯索契市举行的1000米速滑单项比赛中以1分9秒14的优异成绩获得世界冠军。亚季军分别为韩国的泰本莫，美国的香妮∙戴维斯获得。丹尼斯∙库金是第一个夺得该项目世界单项冠军的我国选手，在此之前，早在1996年我国选手柳迪米拉∙甫洛卡西娃曾闯入3000米速滑单项前三名。

值得骄傲的又一件成就是我国只有13岁的选手江萨娅∙阿不都玛丽克以在国际青少年象棋比赛中4次夺冠的的优异成绩让国民为之一振。今年她在土耳其举行的20岁以下青少年组世锦赛中又荣获第二名。这在国际象棋界也很少见。因为在年纪较小的象棋手之间一岁算得上是较大差距。鉴于此她获哈国妇女当中年纪最小的象棋大师殊荣。

2013年阿斯塔纳野狼拳击队获得WSB联赛冠军。五月份在阿斯塔纳举行的决赛中野狼战胜乌克兰拳击队赢得WSB联赛季军。

最近在意大利特伦蒂诺省举行的第26届世界冬季大学生运动会也落下帷幕。哈萨克斯坦队以五块奖牌（2金，2银，1铜）在参赛的30个国家中奖牌总数名列第15位。其中一枚金牌是由滑雪选手塔特娅娜∙奥西柏娃获得，另一枚是由玛力谢夫兄弟（亚历山大和谢尔盖）和根纳季∙马特温科及马克∙斯特洛斯丁组成的男子接力团队获得，银牌也是马克∙斯特洛斯丁团队在冰球赛中取得的，铜牌是由奥力茄∙马德莉卡、马丽娜∙马特洛索娃、塔特娅娜∙奥西柏娃组成的3人组合在接力赛中取得的。

值得一提的是在本届冬季大学生运动会上哈萨克斯坦冰球队表现出色。我国选手尤金∙利马科夫和亚历山大∙金荣获最佳运动员称号。

2014年我国热诚观众将密切关注索契冬奥会和阿拉木图举重世锦赛，我们衷心希望哈萨克斯坦国旗在世界所有重要赛事天空上迎风飘扬。