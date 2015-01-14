2014年我国房屋买卖交易量下滑13.7% 房价未出现明显下降

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据国家经济部统计委员会13日公布的数据显示，2014年全国共进行房屋买卖交易157833笔，较2013年下滑13.7%。其中，2014年12月份，房屋买卖交易量为13856笔，较11月份增长6%。

统计显示，全国范围内2014年房屋买卖交易量同比下滑幅度最大的地区为北哈州、阿克莫拉州以及阿拉木图市，下滑幅度分别为24.6%、19.4%以及19.3%；而交易量上升的态势仅出现在西部部分地区：阿克托别州房屋买卖交易量上升2.4%，阿特劳州2.1%，曼格斯套州0.9%。

房屋买卖交易虽出现下滑，但房屋价格并未出现明显下降。需要注意的是，央行在去年2月份施行了货币贬值政策，这使当月通货膨胀率达到1.7%，也促使了房屋价格短期较大幅度上涨，而在此之后，无论是新房还是二手房，价格涨幅均放缓，甚至出现下降。 数据显示，2014年12月份，新房平均价每平方为215531坚戈，环比增长0.1%，同比增长11.5%, 而全年平均价较2013年增长15.2%。从以上新房价格变化图中可以发现，2014年，除2月份和3月份之外，其他月份涨幅均低于或等于2013年同期，6月份价格出现下降。 二手房价格在2014年12月每平方为173298坚戈，环比增长0.3%，同比增长17.6%，全年平均价较2013年增长19.9%。货币贬值政策对二手房市场冲击较大，去年二月份，二手房价格环比涨幅达到11.4%。与新房在夏季出现下降相比，二手房市场在7-8月份出现了一定的上涨，此后至新年涨幅波动平稳。

除新房和二手房之外，2014年12月份，毛胚房平均价每平方为99261坚戈，环比增长0.2%，同比增长16.4%，全年平均价较2013年上涨17.3%；房屋出租平均价每平方为1238坚戈，环比增长0.7%，同比增长13%，全年平均价较2013年上涨14.8%。 （提示：1人民币=29.62坚戈） （编译：吴然 审校：林海）