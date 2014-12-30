哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引法国国际广播电台12月28日报道，非政府组织"叙利亚人权观察"(OSDH)在12月28日宣布，"伊斯兰国"恐怖组织宣布成立6个月以来，其武装人员在叙利亚杀害了近2000人。法新社指出，"叙利亚人权观察"在民间、医疗界和军界拥有大型信息网。

"叙利亚人权观察"表示，一共收集到1878人被叙利亚的"伊斯兰国"恐怖武装杀害的证据，并指出这些人是自6月29日"伊斯兰国"宣布成立其"哈里发"后、到12月27日这段时间里被杀害的。OSDH称，遇难者主要是在东部、东北部省份与北部的阿勒颇以及中部的霍姆斯等地区被枪杀、斩首或被乱石砸死。 报道称，在1878名遇难者中，有1175人是平民，其中包括4名儿童和8名女性。此外，在武装冲突中或是劫持人质之后，"伊斯兰国"极端恐怖组织杀死了502名士兵或亲政府的民兵。该组织还杀死了120名自身成员，其中大多数企图开小差回自己的国家。另外，还有80人是叙利亚反政府武装成员或是"伊斯兰国"的对手"基地"组织在叙利亚的分支机构Al-Nusra的成员。 "叙利亚人权观察"估计，遇害者的实际人数超过了1878人，因为被"伊斯兰国"关押进监狱的人中还有数百人失踪。 据分析家称，"伊斯兰国"组织的"圣战"分子在斩杀人质和囚犯时，经常进行视频拍摄、并在互联网上播放，旨在恐吓平民及试图反抗他们的团体，同时也能吸引新的"圣战"分子加入他们的行列。