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07:35, 09 五月 2014 | GMT +6
2014年减肥冠军产生 男子减重280斤
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哈新社阿斯塔纳讯，据文学城网消息，5月7日消息，2014年"瘦身世界"减肥冠军产生，来自英国的Stuart因减肥280斤而获冠军。此前经历了一次车祸的Stuart，由于身体肥胖困难地被救了出来。于是他决定加入减肥的行列当中，他改变了不健康的饮食习惯，每周跑40英里，经过16个月的努力，成功变成了现在这个样子。
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