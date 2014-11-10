2014年哈萨克斯坦37万人实现就业

哈通社阿斯塔纳11月10日电，作为社会福利性国家，哈萨克斯坦正在实施一系列旨在提高公民福利的措施，大力提高就业率，努力减少失业人口。

"就业路线图-2020"是国家重要的就业政策，该就业计划旨在促进国民收入的可持续增长，大力提高农村居民的收入，减少农村无业人员。

在具体实施中，着力于三个方面，即通过加大基础设施和住房建设的发展带动就业，通过支持自主创业和农业农村的发展拓展就业，通过加强劳动力培训提供就业援助服务。 该计划实施以来至今年10月，全国已有37万人实现了就业。据卫生和社会发展部副部长达吾列特•阿尔甘德科夫介绍，"至今年10月，有364357人实现就业。其中，224218人是失业人员，121946人是自主创业人员，25536人是贫困人员。而且，参与计划的一半人员是女性，50％以上的是青年人。" 阿尔甘德科夫说："由于就业路线图计划的成功实施，青年失业率已降低至1.3％，极大的提高了年轻人资者创业的热情和就业积极性。" 而在2010年，我国的失业率还在5.8％，其中，15-24岁青年人为 5.2％。至今年第二季度失业率下降至5.1％，同时，青年人失业率也下降为3.9％。 实现充分就业，是民生之本，是人力资源潜能开发和社会财富增长的主要手段，是提高国民的生活质量的根本。 因此， "就业路线图-2020"计划的实施再次证明积极的就业政策的重要性，是提高社会保障水平的基础，是国民财富增长和生活质量提高的主要手段。（编译：流沙）