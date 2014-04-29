2014年首次日环食今上演：仅南极可见

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪科技援引据国外媒体报道，2014年的第一场日食将于今天(29日)上演，这将是一次日环食，但可见的区域不是很理想，几乎避开了所有人口密集的区域，基本只有南极地区的企鹅们可以欣赏这一美景了。

本次上演的将是一次日环食，所谓日环食就是当月球的阴影遮挡太阳，但并未能完全遮挡整个日面，剩下四周一圈明亮的光环，被人们形象地称作"火环"。但这次基本上除了南极的部分区域以及澳大利亚的很小一部分地区可以看到环食之外，其他的大部分地方都只能看到日偏食。

如果天气状况许可，澳大利亚的居民们将能够看到日偏食，遮挡的面积大约占整个日面的65%。在墨尔本和悉尼的居民大约可以在傍晚太阳落下之前看到日偏食，而在澳大利亚西部，在中午就可以目睹这一景象。

日环食和日全食的发生周期都大约为18个月。本次日环食的发生正是发生在2013年5月10日那场壮丽的日环食之后。当时那场环食给观测者们献上了一场视觉盛宴。

然而观测日食有时候会充满危险。因此必须指出：绝对不可以在观测日食的时候通过望远镜或通过肉眼观察太阳。猝不及防的太阳强光将可能造成严重伤害。

本次日食将在西澳大利亚首府珀斯当地时间下午13:15开始，15:59结束。遮掩面积最大的时刻将出现在下午14:41，最大遮掩面积达到65%。而在墨尔本，日食从当地时间下午15:58开始，在悉尼则是下午16:13(北京时间14:13)开始。







