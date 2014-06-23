2014年全球贸易数据令人失望

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，数据显示2014年全球贸易开局不利，表明尽管雷曼兄弟的倒闭已过去6年，全球经济复苏之路依然蹒跚。

经济学家原本希望今年全球贸易出现反弹，表明全球经济最终摆脱了2008年金融危机的阴影。世界贸易组织曾预计，欧盟和美国等发达经济体重返增长，将令今年贸易增长4.7%-这将是2010年以来的最大年增长率。

然而，今年头三个月的数据，使得这一场景不太可能出现了。根据WTO与联合国贸易和发展会议编制的数据，今年头三个月，全球贸易比去年同期只增加了2.2%。

以美元结算的贸易增长更为缓慢，较2013年第一季度只增长了1.5%。经季节性调整之后，全球出口比前一季度只增长了0.5%，进口也同样如此。

以上数据证实，美国的严冬、欧洲和亚洲低于预期的增长速度，都对全球贸易造成了拖累。

荷兰政府下属的一家智库--经济政策研究局用一种不同的办法核对了全球贸易数据后，上个月表示，2014年第一季度全球贸易比前一季度下降了0.8%。

经合组织也曾在上个月警告说，2014年第一季度七国集团和金砖国家的出口比2013年最后一季度下跌了2.6%。

金融危机之后，包括英美在内的多国政府都在寻求以贸易促增长。在这种局面下，以上数据凸显出那些全球领先的经济体正面临的一大挑战。

美国、欧盟、日本及其他领先经济体正在就区域和产业贸易协定展开磋商，这些贸易协议被视为增长急需的强心针。考虑到世界经济复苏乏力，WTO的谈判专家也在想办法恢复多哈回合谈判，这一围绕贸易自由化开展的磋商已长期陷入停滞。

不过，贸易数据中似乎也在出现新的变化。经济学家曾经提到，危机后出现了经济增速相对缓慢的"新常态"。有迹象表明，贸易中可能也出现了同样的局面。

从上世纪90年代的多数时间到本世纪头十年的最初几年，贸易增长的速度约为经济增速的两倍。部分对行情看涨的预测者曾预计，今后几年全球贸易将回归这一局面。

而以上数据则表明，至少今年可能很难实现这一目标。国际货币基金组织曾预计今年全球经济将增长3.6%。然而来自WTO和UNCTAD的最新数据表明，全球贸易增速将很难达到WTO预计的4.7%。

正在密切关注贸易数据的经济学家表示，全球贸易增速更有很可能为4%--甚至可能略低于这一增速。这意味着全球贸易增速将连续第三年等于或低于经济增速，这在几十年里从未出现过。