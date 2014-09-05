哈通社阿斯塔纳9月5日电，据中国网报道，5日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同举办的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2014）》《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2014）》发布会在京举行。

报道称，《中亚国家发展报告（2014）》指出，谋求成为"政治大国"和"亚洲盟主"是推动日本对中亚外交不断升级的根本原因。

中亚是日本打造政治大国形象的重点区域之一。中亚地处欧亚大陆腹心位置，北与俄罗斯相邻，南有伊朗、阿富汗，西与外高加索相接，东依中国为界，既是东西方文明、传统与现代文化的交融点，也是陆路交通的中转站。美国国际战略家布热津斯基将该地区纳入"大棋局"和"全球巴尔干"范畴内。"9•11"事件后，中亚地理位置的重要意义更是不言而喻。因此，任何大国都不会无视中亚的存在，而会争取本国在中亚地区更多的存在空间；不会对中亚问题袖手旁观，而会确保本国在中亚问题上拥有更大的发言权。

建交以来，日本为中亚国家提供了各种形式的援助，可以说是中亚地区重要的援助国之一。日本还通过参与中亚地区的国际行动，提出自己主导的"中亚+日本"对话机制，努力推进对中亚外交。日本外务大臣麻生太郎直言："日本要努力营造出一种氛围，即提到中亚就不能忽视日本，这应该可以推动日本外交在宽度与深度上获得进一步发展。"总之，日本不惜出人、出钱、出力，力求扩大日本在中亚的存在感，增加日本的影响力与话语权。

报道说，值得注意的是，争取"入常"是日本谋求成为"政治大国"的重要表现，"联合国安理会是以‘大国一致'原则为基础构成的政府间国际组织，成为常任理事国就意味着成了世界公认的大国"。而就在此处，日本的多年耕耘结出果实：中亚国家明确表示支持日本成为联合国安理会常任理事国。

报道还称，作为"亚洲主义"的基本特征与精神内核，"联合亚洲"与"盟主意识"清晰地体现在日本对中亚的外交实践中，而"对抗西方"的思想则在"二战"后逐渐被"脱亚亲美"的思想所取代，并在一定程度上影响着日本的中亚外交。

报道总结说，黄皮书指出，具体来说，在日本对中亚外交中，"联合亚洲"与"盟主意识"经常交织为一体。一方面，日本强调自己的亚洲国家身份，表示愿意帮助同为亚洲国家的中亚五国。另一方面，日本自比为"亚洲盟主"，认为自己有责任有义务带领中亚国家向前发展。