16:47, 18 11月 2014 | GMT +6
2014年度哈萨克斯坦小姐选美大赛组织方召开赛前介绍会（组图）
哈通社阿斯塔纳11月18日电，参加"2014年度哈萨克斯坦小姐"选美大赛决赛的34名佳丽已在阿拉木图开始了赛前训练。
在为期两周的训练中，参赛佳丽除了参加每天的训练之外，外要参加社会和体育性活动，值得一提的是，今年参加决赛的佳丽由29名各州选派选手和5名网络最多得票的选手组成。
今年的选美大赛将于11月28日在位于阿拉木图市的共和国宫举行。今年将启用新的比赛规则，由伊利亚∙伊林、卢伊娜、阿力∙沃卡珀夫、马拉特∙奥拉尔哈金和萨勒塔纳特∙别克吉格特娃组成的评委组将选出3名最终获胜者，之后比赛将进入网络和短信投票环节，最终结果将于29日在"哈萨克斯坦小姐"选美大赛官方网站上公布。
据悉，今年的哈萨克斯坦小姐还将代表哈萨克斯坦参加"环球小姐"和"世界小姐"选美大赛，并获得100万坚戈的奖金。（编译：阜博 校对：林海）
高哈尔∙杰勒德巴耶娃
达莉娜∙库勒赛义托娃
阿依萨勒肯∙卡德尔别克
梅茹维尔特∙阿曼格利德诺娃
艾丽娅∙塞克山巴耶娃
艾詹∙别德舍娃
阿米娜∙霍加诺娃
雷吉纳∙万德谢娃
苏维特拉娜∙帕什科夫斯卡娅
劳拉∙穆尔莎莉莫娃
迪亚娜∙热迈孜
艾詹∙托列巴耶娃
卡丽娜∙沙伊坎诺娃
阿斯耶勒∙法伊祖丽娜
波塔古孜∙阿热拉勒卡耶娃
阿莱∙赛力克巴耶娃
阿西娅∙阿布索娃
古丽米拉∙阿布勒蒂诺娃
阿斯耶勒∙姆沙勒蒂诺娃
洛扎∙莎奇珀娃
维罗妮卡∙纳姆
艾达娜∙库勒希曼诺娃
耶勒米拉∙巴巴耶娃
艾达娜∙玛吉别克
亚历桑德拉∙科里温楚科
劳拉∙阿卜杜热曼诺娃
卡丽娜∙ 古热娅诺娃
阿斯耶勒∙肯吉哈利耶娃
阿勒特奈∙别科特巴耶娃
拉丽莎∙鲁莎科娃
阿娅古孜∙图尔德别克
阿娜尔∙马罕别托娃