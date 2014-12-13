"税"字当选日本2014"年度汉字» 反映民众对税金感受

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，日本一年一度的"年度汉字"，12日循例在京都的清水寺揭晓，"税"字不出意料地获评为2014年度最能反映当年日本世态民情的"年度汉字"。

这也折射出"税"的问题在今年给日本普通民众带来的感受和冲击。

据中新社报道，评选主办方称，日本今年的消费税增税、对税金使用途径握有大权的国会议员所涉"政治与金钱"的问题，以及当年频发引人深思税金问题的事件，皆为推举者较多的理由。

自今年4月份起，日本的消费税由5%提升至8%，令众多本就困于多年经济低迷的广大底层民众有苦难言，疲于应对。增税前一波势头浩大的出于减损心态的抢购消费，一度令日本市场呈现多年不见的红火态势。但随着增税生效，其消费势头顿然进入"不应期"，连续下滑至今。

也正是借着民间对"税"的强烈反弹情绪，日本首相安倍顺水推舟，将推迟下一波原定于明年10月起实施的消费税再度增税计划（由8%再提升至10%），作为其"问信于民"的堂皇理由，宣布提前解散众议院实施大选，打了在野党一个措手不及，以期借势延长其执政"安全周期"。这一借"税"而起的当年日本政坛重头戏，目前仍在上演中。

日本的"年度汉字"评选始于1995年，由日本汉字能力检定协会每年向公众征集各自所认为最能反映当年世相的一个汉字，获推最多的汉字当选。今年已是其第20次评选。

今年共收到16万多份应征推荐，其中"税"字"独领风骚"，占到推荐总数的半数以上。而居第二位的"热"字和居第三位的"嘘"（日语中其字义为谎言），其推荐数均未过万。