2014年央行养老金存款收益率提高近三倍

哈通社阿拉木图2月5日电，据央行消息，2014年我国养老金收益率为6.3%，较2013年的2.2%提高4.1个百分点。

我国于2014年3月26日完成对养老金的调整，截至2014年4月1日的统计数据，养老金总额为3.96万亿坚戈。

央行出台了严格控制养老基金投资活动，同时依据2014年2月14日的总统令成立了养老储蓄基金管理委员会，出台了养老资产获批政府债券清单。除此之外，央行对清单范围内的投资申报进行了批准。 从2014年4月1日至年底，央行按照投资申报规定，实现引资14800亿坚戈。 政府债券引资实现收益率8.03%，同时国家政府债券向养老基金收益率调整后，收益达到5.62%。 政府债券向二级商业银行的引资获益率为9.03%，同期的二级银行养老金收益率调整后的收益率达到了7.78%。 政府债券向本国货币引资收益率为6.77%，同期调整后的收益率为4.47%。 总体而言，我国引资收益率达到了8.33%，这个数据高于同期的通货膨胀率，同时养老基金收益率也于去年达到6.3%。 央行2015年的目标是养老金账户收益率达到7%。（编译：苏航 审校：流沙）