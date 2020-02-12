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    08:37, 12 二月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦2015~2019年共出品135部国产片 哈语电影占53%

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    哈通社/努尔苏丹/2月12日 – 统计分析网站ranking.kz援引哈萨克斯坦文化和体育部的信息称，最近的5年间，我国各类影视企业共拍摄国产电影150部，以及8部长篇电视剧。

    不过，在150部电影中，有12部未能按期交付上映，还有3部则缺失后续信息。因此最终实际上映面世的国产电影共有135部。

    2019年，我国共有17部影片立项，最终成品交付的电影有11部，剩余6部尚未完成拍摄和制作。

    从电影类型角度统计，5年间拍摄的各类型题材电影中，57部为故事片，75部为纪录片，3部为动画片。其中，2019年拍摄了1部故事片和7部纪录片，剩余3部信息缺失。

    所有的这些影片当中，故事片平均时长为100.5分钟，纪录片平均时长为50.1分钟，动画片平均时长37.7分钟，短片平均时长28.8分钟。

    从拍摄语言角度统计，有71部电影使用哈萨克语进行拍摄，58部电影使用俄语进行拍摄，4部电影使用英语拍摄，1部电影使用双语（哈萨克语和俄语）拍摄，还有1部电影没有相关信息。

    2019年影视制作行业为制作和发行各类型影片所投入的资金约为412亿坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 社会 统计 娱乐 黄金储备
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