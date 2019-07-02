气象组织：2015-2019年很可能成为有记录以来最热的五年

哈通社/努尔-苏丹/7月2日 -- 据联合国新闻处消息，世界气象组织日前表示，2015年到2019年很有可能成为人类有气象记录以来最热的五年。温室气体浓度的不断增加将在未来引发更大规模的全球热浪、冰川消融、海平面上升、海洋温度升高和极端气候。

气象组织表示，2018年，全球平均气温已经比前工业化时代上升了近1摄氏度，要实现《巴黎协定》中将全球升温幅度控制在2摄氏度以下，并向1.5摄氏度努力的目标，时间已经不多。

气象组织指出，目前全球温室气体的浓度仍在不断加剧，二氧化碳能够在空气和海洋中存在数百年之久，持续导致气温升高和海洋酸化。气象组织秘书长塔拉斯表示，"地球上一次出现如此高浓度的二氧化碳还是在300-500万年前，当时的气温比现在高出2-3摄氏度，海平面也比现在高出10-20米。"

据气象组织统计，刚刚过去的四年是有记录以来最热的四年，由于全球变暖趋势并无减弱的迹象，今年很有可能成为有记录以来最热的第五年。今年一到五月的气温已经创下了同期气温记录的第三高。

根据美国国家冰雪数据中心统计，今年5月的南极海冰面积是有记录以来最小的，北极海冰面积的数值则是有记录以来的倒数第二。

南北两极之外，热浪也波及了全球其他地区。过去几周以来，法国和西班牙的气温超过了40摄氏度，印度、巴基斯坦和部分中东国家的气温高达50摄氏度。此外，季风推迟使得印度包括第六大城市金奈在内的多地水源告急。

在非洲之角地区，严重的干旱引发粮食不安全，而非洲东南部则尚未从导致1000多人死亡的热带气旋中恢复过来。

为应对气候紧急情况，联合国秘书长古特雷斯将于今年9月21-23日期间在纽约召开"气候行动峰会"，要求各国拿出切实可行的计划，实现在未来十年内将温室气体排放量降低45%、到2050年达到净零排放的目标。

为进一步激励各方，秘书长古特雷斯将于6月30日到7月1日在阿联酋阿布扎比召开峰会的准备会，邀请政府部长、企业代表、民间社会、青年群体、气象专家，以及包括世界气象组织在内的多家联合国机构共同参与，针对气候行动的紧迫性、能源转换，以及气候与健康等多项问题展开讨论。