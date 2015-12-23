约翰尼•德普（Johnny Depp）被《福布斯》（Forbes）杂志点名为2015年好莱坞"投资报酬率最低"男明星。

这份由美国权威财经杂志《福布斯》公布的名单，以演员在六月以前最近期的三部电影为基础，资料显示，在德普身上花费1美元只能赚回1.2美元。 约翰尼•德普的喜剧电影《神鬼大盗》（Mortdecai）票房失利，耗费6000万美元制作，上映后却只收回4740万美元。 2014年德普的科幻惊悚片《超验骇客》（Transcendence）也只是刚好收支平衡。 丹泽尔•华盛顿（Denzel Washington）在名单上排名第二，在他身上花费1美元能赚回6.5美元。 威尔•法瑞尔（Will Ferrell）在2009年及2010年是名单榜首，今年第三度上榜，他演出《王牌播音员2：传奇继续》时，付给他1美元只能赚回6.8美元。

在《飓风营救》系列电影中演出保卫家庭的特工，被台湾影迷封为"地表最强老爸"连姆·尼森，在第三集放映会上与饰演女儿的玛姬·格蕾斯合影 连姆•尼森（Liam Neeson）排名第四，《飓风营救3》的成功某些程度上抵销了《暗夜逐仇》（Run All Night）的失败。 根据《福布斯》，惊悚片《暗夜逐仇》耗资5000万美元制作，却只回收7160万美元。 在过去两年蝉联"投资报酬率最低"男星的亚当•桑德勒（Adam Sandler）在今年与网路串流影音商Netflix签署一份播映他自导自演的四部电影的合约，因此没有出现在今年的赔钱榜上。 2015投资报酬率最高榜首男星由饰演《美国队长》的克里斯•埃文斯（Chris Evans）拿下，在他身上投资1美元可以回收181.8美元。

艾玛·斯通由去年的第一名降至第五名 排名依据  以每个演员在2015年六月前的三部主要电影票房为依据， 动画片、演员在片中饰演小角色，或在少于2000家戏院上映的电影不列入计算。  《福布斯》将每部片的制作总预算减去全球票房收入，来计算每位演员带来的收益， 这个数字接着被拿来与上映前演员被估计收入做比较，计算出投资报酬率

投资报酬率最高榜的第二到第五名由女星拿下。 第二名的米娜•古妮丝（Mila Kunis）1美元能赚回87.3美元，最近三部电影一共赚进2.58亿美元票房的斯嘉丽•约翰逊（Scarlett Johansson）是榜上第三。 位居第四的女星格温妮斯•帕特洛（Gwyneth Paltrow）为《钢铁侠3》贡献的票房收益比与德普合作的《神鬼大盗》还要多。 去年第一名得主艾玛•斯通（Emma Stone）今年来到第五名，她在《阿罗哈》（Aloha）令人失望的表演冲淡了2014年《蜘蛛侠2》的成功。（来源：BBC中文网）