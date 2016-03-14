哈通社阿斯塔纳3月14日电 据Ranking.kz消息，分析人士称，2015年哈萨克斯坦平均收入涨幅为4%。

据悉，2015年第四季度，哈萨克斯坦平均月收入为13.61万坚戈，相比2014年同期，增长5200坚戈。

分析人士称，去年我国平均工资增长幅度为历年来最低。

据悉，2015年2季度的工资增长幅度为3%，3季度为2%，而4季度为4%。相比而言，2014年4季度相对于2013年同期，工资增长幅度为12%。

从全国范围来看，首都阿斯塔纳的平均工资涨幅最高，为1.72万坚戈。石油产区，即阿特劳和西哈州工资增长分别为1.59万坚戈和1.29万坚戈。

同期，曼格斯套州平均工资下降4500坚戈，阿克托别州下降1200坚戈。

克孜勒奥尔达州平均工资上涨仅为84坚戈。

2015年，卡拉干达州平均工资上涨7900坚戈，在全国各州当中排行第四。

各类私营企业员工平均工资提高了4.52万坚戈，上涨幅度为27%。

教育、科研领域工资提升3.95万坚戈，涨幅15%。

金融和矿业企业员工的平均工资提升了1.8-2万坚戈。（编译：塔尔）