中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:58, 14 三月 2016 | GMT +6

    2015年哈萨克斯坦平均收入涨幅为4%

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月14日电 据Ranking.kz消息，分析人士称，2015年哈萨克斯坦平均收入涨幅为4%。

    据悉，2015年第四季度，哈萨克斯坦平均月收入为13.61万坚戈，相比2014年同期，增长5200坚戈。
    分析人士称，去年我国平均工资增长幅度为历年来最低。
    据悉，2015年2季度的工资增长幅度为3%，3季度为2%，而4季度为4%。相比而言，2014年4季度相对于2013年同期，工资增长幅度为12%。

    从全国范围来看，首都阿斯塔纳的平均工资涨幅最高，为1.72万坚戈。石油产区，即阿特劳和西哈州工资增长分别为1.59万坚戈和1.29万坚戈。
    同期，曼格斯套州平均工资下降4500坚戈，阿克托别州下降1200坚戈。
    克孜勒奥尔达州平均工资上涨仅为84坚戈。
    2015年，卡拉干达州平均工资上涨7900坚戈，在全国各州当中排行第四。

    各类私营企业员工平均工资提高了4.52万坚戈，上涨幅度为27%。

    教育、科研领域工资提升3.95万坚戈，涨幅15%。

    金融和矿业企业员工的平均工资提升了1.8-2万坚戈。（编译：塔尔）

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 新经济政策2015 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!