乌兹别克斯坦2015年将加大经济改革力度，减少国家干预

哈通社阿斯塔纳2月28日电，据环球网消息，日前乌兹别克斯坦共和国部长会议举行会议，讨论乌兹别克斯坦共和国 2014 年社会经济发展方案的成果以及2015 年经济方案的优先事项。乌兹别克斯坦总统伊斯拉姆•卡里莫夫在会上作了报告。

总统在讲话时指出，尽管由于目前全球金融和经济危机的影响，世界经济增长减缓，许多国家的停滞和退步情况加深，但 2014 年乌兹别克斯坦经济及其主要部门仍然取得了稳定、高速的发展，这主要是因为系统性地、有针对性地执行了其经济方案的优先事项。 2014 年的成果表明，我国国内生产总值增长了 8.1%，工业生产增长 8.3%，农业生产增长 6.9%，基本建设增长10.9%，零售贸易增长 14.3%。70%左右的生产涉及具有高附加值的产品。 通货膨胀率为 6.1%，比估计数要低出许多。国家预算出现的盈余额占国内生产总值 0.2%，税务负担从占国内生产总值的 20.5%降至 20.0%，公司收入税率从 9%降为 8%。 银行系统的改革和加强，为中央银行把贴现率从 12%调降至 10%以及商业银行贷款利率相应降低，创造了必要条件。近年来，国际知名的信用评级机构把乌兹别克斯坦银行系统的展望评为"稳定"。 由于执行了经过审慎规划的大规模现代化积极投资政策，对生产力及社会、运输和通讯基础设施进行了技能和技术升级，导致对经济投资增加 10.9%(等于146 亿美元)。所有资本投资中，21.2%以上来自外国投资和贷款，其中四分之三系外国直接投资。超过 73%的投资用于工业建设。在主要经济部门，有 154 家主要设施已经上线，它们配备有最新的高科技设备，其价值超过 42 亿美元。 目前正在执行各项措施，支持和刺激乌兹别克斯坦出口制造商，提高其产品竞争力并帮助他们打入新市场。结果，贸易出现 1.80 亿美元的净顺差，黄金和外汇储备增加了 16 亿美元。 采取了系统性的措施，来改善企业经营环境，并为小企业和私营企业发展创造更加有利的条件。这些措施包括为设立企业开放"单一窗口"，在最大程度上精简小企业的统计和税务报告，并大幅度增加私营企业主获得原材料的机会。结果，自 2000 年以来，国内生产总值中小企业所占份额已由 31%增加到 56%，而小企业占工业生产的份额也由 12.9%增至 31.1%。 服务业在国内生产总值中所占份额由 53%增加到 54%。在高科技服务业中，通讯和信息技术服务业发展最快，过去五年来增长了3.3倍，去年增长率为24.5%。 这一充满活力而又均衡的经济发展，为乌兹别克斯坦人民稳步提高生活水准和生活质量奠定了坚实的基础。去年，国资组织雇员的工资，以及退休金和补助金，增加了 23.2%。实际人均收入增加了 10.2%。2014 年，创造了大约 100 万个就业机会，其中 60%在农村地区，超过 600 000 名新近毕业的学生找到了工作。 总统在报告中列举并分析了仍有待解决的问题，并说明计划采取何种行动，以便在 2015 年执行优先事项并管理我国社会经济发展。他概要说明了在政府所有级别，各部、厅、经济协会和地方治理机构所要执行的任务，以确保采取必要措施，维持高经济增长率，进一步对经济进行结构调整，对主要工业部门进行现代化改造并积极加以多样化，促成生产的当地化，并发展运输和通讯基础设施。 所列明的各项组织措施，将会进一步减少国家权力机关在经济中的存在，减少到在战略和经济上合理的程度；大幅调整公司管理的原则和做法；消除对自由财产和私营企业完全自由的一切障碍和限制；并创造必要条件，确保乌兹别克斯坦人有就业机会，并提高其生活水准和生活质量。 乌兹别克斯坦政府宣布2015年为注重和关心长者年，因此，工作的一项特别重点就在于确保执行为实现今年各项目标和指标的政策措施，包括采取措施确保提高面向老人(特别是参加过 1941-1945 年战争和劳动前线的老兵)的医疗服务和社会服务的程度和质量，提供康复辅助设施和技术，并全面更新为长者安排日常生活活动和娱乐活动的制度。 作为会议的成果，政府作出决定，其中列明了为确保执行国家 2015 年经济方案优先事项而要采取的实际步骤。