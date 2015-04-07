“草原之鹰-2015”多国维和军演在阿拉木图州拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳4月7日电（记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）6日，代号为"草原之鹰-2015"的多国维和军演在阿拉木图州伊犁训练基地拉开帷幕。军演分2个阶段进行，第一阶段于4月6-17日进行，第二阶段于6月15-26日进行。

来自美国、英国的近100名军人和我国空中机动部队"Kazbrig"维和部队官兵参加军演第一阶段开始仪式。我国空中机动部队统帅达吾列特•沃斯帕诺夫少将、美国驻哈武官安德鲁•别利尔和英方代表本杰明•索利特少校发表讲话，预祝演习取得成功。 沃斯帕诺夫少将说，联合军演的主要目的就是实现多方军事互动，演练多国军队在维和行动中的相互协作与战术协同能力，完善各国军队的实际技能。 索利特少校表示，去年在德国举行的"草原之鹰"军演取得了圆满成功，哈萨克斯坦军方表现出色，展现出了其高水平的战斗技能。相信这次的演习也将取得成功。 美方军官托马斯•哈鲁易中校说，联合军演将加强各国间军事合作和交流，为提升各国战斗技能提供良好契机。 "草原之鹰"（Дала қыраны）联合演习首次于2003年举行，它是哈萨克斯坦与北约在北约和平伙伴关系计划框架下实施的军事合作项目，每年举行一次，今年是第13次举行。演习代号之所以命名为"草原之鹰"，是因为"鹰"在哈萨克语中是"英勇和骄傲"的代名词。（编译：吴然）