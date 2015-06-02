阿斯塔纳：2015高考掠影（组图）

哈通社阿斯塔纳6月2日电 哈萨克斯坦全国统一高考今日开考。哈通社记者走访了位于阿斯塔纳市欧亚大学的考点，记录下了学子们参加考试的时刻。

虽然考试正式开始时间为上午09:30，但记者看到，参加此次全国统一高考的学子们在早晨07:30就早早来到了欧亚大学考场外等候。考生们显然都有些紧张，不少人仍拿着资料，抓紧考前的每一分钟复习可能考到的问题。 今年的全国统一高考，在全国各地开设了165个考点，总计有67783名应届毕业生参加考试。参考的学生中，62385名考生毕业于哈萨克语学校，25398名考生毕业于俄语学校。考生们被允许随身携带一瓶水、巧克力和数只钢笔进入考场。

有些学子还随身携带着"幸运符"，显然是希望能够考出一个好的成绩。实际上该"幸运符"上还印有国内一所大学的广告，校方抓住了一个好机会来推介自己的学校。 根据考场要求，学生携带的多余物品将在进入考场前被统一收集在存放点，考生们还需要接受一系列检查。教科部相关部门透露，男女生检查是被分开进行的，女教师负责检查女性考生，男教师负责检查男性考生。 急救车辆也随时待命，以及时应对突发情况。 教育和科学部长教育和科学部长阿斯兰•萨林吉珀夫视察了欧亚大学考点，他对记者表示，今年在全国范围内，共设立了165个高考考点，准备工作万无一失。2015年高中毕业生总数达到了12万人，其中70%的毕业生参加今年的全国统一高考。考试结束后，学生可在testcenter.kz网站上，通过自己的个人身份编码查询成绩。同时，今年的高考题库中更新了近2万多道考查学生逻辑思维能力的新题目。 萨林吉珀夫祝愿参考学子们顺利完成考试，取得优异的成绩，同时也提醒家长们不要对考生施加太大的压力。 考场内外均安装有监控摄像头，场外还安置了显示器，考生家长可在场外实时收看学子们的考试情况。（编译：塔尔）