草原之鹰2015多国联合军事演习第二阶段结束（图）

哈通社阿斯塔纳6月26日电 据国防部消息，草原之鹰2015多国联合军事演习第二阶段25日在哈萨克斯坦武装力量伊犁军事基地宣告结束。

参演各方表示，此次草原之鹰多国联合军事演习获得了圆满成功。各方代表高度评价了哈萨克斯坦参演部队的训练水平，认为哈萨克斯坦军方在演习中展现出了高水平的战斗技能。 来自哈萨克斯坦、美国、英国、阿富汗、尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土耳其等国的部队参加了此次演习。其中，阿富汗、尼泊尔和土耳其军方是首次参加草原之鹰多国军事演习。 据悉，此次联合军演的主要目的是实现多方军事互动，演练多国军队在维和行动中的相互协作与战术协同能力，完善各国军队的实战技能。本年度军演分2个阶段进行，第一阶段于4月6-17日举行。 "草原之鹰"（Дала қыраны）联合演习首次于2003年举行，它是哈萨克斯坦与北约在北约和平伙伴关系计划框架下实施的军事合作项目，每年举行一次，今年是第13次举行。演习代号之所以命名为"草原之鹰"，是因为"鹰"在哈萨克语中是"英勇和骄傲"的代名词。（编译：塔尔）