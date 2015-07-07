“金鹰—2015”国际特种兵竞赛闭幕 哈萨克斯坦官兵表现出色

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据国防部消息，第八届"金鹰"国际特种兵竞赛圆满落下帷幕，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、美国等国的十支队伍参加在卡拉干达州斯帕斯克军事训练基地举行的本届竞赛。在为期五天的比赛中，参赛队伍接受实弹射击、战场救援、侦查以及其他多种科目的特种技战术考核。

根据竞赛结果，哈萨克斯坦特种部队以总体比分名列第一，夺得金牌。来自中国的特种部队赢得银牌，并获得"最佳狙击搭档"殊荣。而来自俄罗斯和白俄罗斯的特种部队并列第三，白俄罗斯部队还获得"坚韧的必胜信念"称号。美国绿色贝雷帽特种部队获得"最佳拆弹部队"殊荣，并被授予"坚韧的必胜信念"称号。 美国绿色贝雷帽特种部队战士迈克尔•布朗表示，本届竞赛让我们结识了众多朋友，增进了各国特种部队之间的技术交流和友谊。

据悉，哈萨克斯坦"金鹰"国际特种兵竞赛每年举办一次，邀请多个国家参加，参赛人员都是各国军中实力强、素质高的优秀特种部队官兵。比赛设置课目多，难度大，目标全，具有很强的实战性，是对特种部队战士体能、技能和心理的全方位考验。（编译：吴然）