“航空飞镖 – 2015”国际竞赛开赛在即 我国参赛飞行员整装待发

哈通社阿斯塔纳7月15日电 据国防部消息，2015年7月26日至8月16日俄罗斯利佩茨克和梁赞市将举办"航空飞镖 - 2015"飞行员国际竞赛。哈萨克斯坦参赛飞行员已做好准备，整装待发。

"航空飞镖"是俄罗斯举办的一项国际飞行员驾机攻击地靶的赛事。参赛的各国飞行员将比赛驾机使用无控火箭弹，以及航炮攻击地面目标。

"哈萨克斯坦飞行员将第一次参加这一赛事，因此会全力以赴，发挥出自己最好的水平，我们有望获得名次。在训练过程中，飞行员们着重练习了双机特技飞行、空中领航技能和对地攻击实战应用等项目。"驻奇姆肯特市第55652部队中校詹多斯•努尔姆别托夫说。

事实上，飞行机组人员的筛选工作早在一个月前就开始了。据了解，包括米格-29、苏-25、苏-27和米-8等战斗机和直升机的机组人员将代表哈萨克斯坦空军参加此次国际比赛。机场工程技术人员以及提供地面支持的工作人员也通过了培训。同时，参赛战斗机和直升机每天都会通过严格的例行技术检验。

消息称，此项赛事的主要目的是考察各国空军飞行员在空中领航、空中目视侦查、单机或双机特技飞行驾驶和对地攻击实战应用的技能。但值得一提的是，所有飞行赛事都将考虑当天具体天气情况而定。（编译：元珍）