2015坦克两项赛：哈萨克斯坦、吉尔吉斯和科威特将同组竞技（组图）

哈通社阿斯塔纳7月28日电 本社记者从国防部获悉，今年的国际坦克大赛——2015坦克两项赛事将有来自13个国家的队伍参赛，根据赛事安排，我国坦克兵将同吉尔吉斯和科威特坦克兵角逐小组赛出线权。

陆军副总司令埃米尔•哈里科夫透露，根据赛事传统，各国坦克兵将驾驶不同颜色战车参赛，哈军坦克为蓝色。为保证我军选手在比赛中的完美表现，哈萨克斯坦军方为参赛队伍提供了最出色的保障小组和战车。 在所有的参赛队中，俄罗斯和中国，是哈萨克斯坦队最强劲的对手。但即将参赛的我军坦克兵们表示，已经做好了充分的准备，将力争在此次坦克两项赛事中夺得冠军。 2015坦克两项大赛将于今年8月1日至8月15日，在俄罗斯莫斯科州阿拉比诺训练中心进行。今年的赛事将有来自全球13个国家军队的坦克兵角逐冠军宝座，其中，塔吉克斯坦和尼加拉瓜军方代表队是首次参赛。 坦克两项（Tank biathlon）是一项俄罗斯军方参照冬季两项发起的现代军事体育比赛。包括4个竞赛项目：个人赛、短距离竞赛、追逐赛和团体拉力赛。参赛选手需要克服蛇行转弯、浅滩、丘陵、崖壁等障碍。与传统的冬季两项不同，参赛队员的目标是距离在900米至2200米之外模拟坦克和低空飞行直升机的靶标。哈萨克斯坦坦克部队代表队自2013年开始参赛，并多次取得优异成绩。（编译：塔尔）