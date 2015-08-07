2015阿斯塔纳柔道世锦赛：我国参赛选手名单已确定

哈通社阿斯塔纳8月7日电 记者从哈萨克斯坦柔道协会获悉，2015年世界柔道锦标赛将于本月24-30日在阿斯塔纳举行。届时，将有来自世界123个国家的柔道选手（495男、328女）参加比赛。

据悉，全球160家媒体将对此赛事进行报道。

哈萨克斯坦参赛选手名单如下：

男子组

60公斤级：耶勒多斯•斯梅托夫、鲁斯塔姆•额布莱耶夫和阿伊别克•伊马舍夫； 66公斤级：阿扎马特•穆哈诺夫、耶勒多斯•朱马哈诺夫和詹萨伊•斯玛估洛夫； 73公斤级：达斯坦•厄克巴耶夫； 81公斤级：雷纳特•伊布拉基默夫、阿吉兹•卡勒卡曼吾勒； 90公斤级：沙马特•耶谢恩、伊斯拉姆•波兹巴耶夫； 100公斤级：马克西姆•拉阔夫、耶尔詹•申科耶夫；

女子组

48公斤级：亚利桑德拉•坡德拉多娃、奥特巩谢耶戈•哈勒德巴拉克； 52公斤级：列娜利亚•明嘉佐娃、奥雷西亚•库贤科； 57公斤级：纳兹古丽•库巴舍娃； 63公斤级：玛丽安•吾尔达巴耶娃； 70公斤级：迪丽拜尔•奥穆尔阿力耶娃、贾纳尔•哈氏肯； 78公斤级：阿勒碧娜•阿曼戈勒迪耶娃、古丽詹•伊萨诺娃、扎丽娜•阿布杜拉苏洛娃；

（编译：塔布斯）