2015亚洲女子拳击锦标赛第二日 我国女将表现出色

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据国家拳击协会消息，9日，在中国内蒙古乌兰察布市举行的第七届亚洲女子拳击锦标赛第二个比赛日中，我国女将表现出色。

消息称，我国选手阿丽娜•图尔勒巴耶娃在当天的48公斤级比赛中3:0轻取日本选手佐伯佑（SAEKI）；拉诺•帕尔哈托娃在54公斤级比赛中2:0战胜朝鲜选手；戈吾哈尔•耶尔麦克巴伊2:0战胜印度选手莎温。只有马迪娜•努尔沙耶娃在64公斤级的比赛中失利输给了中国选手杨文璐。

据悉，亚洲女子拳击锦标赛是亚洲地区最高级别的拳击赛事之一，每两年举办一次，在亚洲各国(地区)有巨大影响力。此赛事自2001年在泰国曼谷举办以来，至今已经成功举办过6届。此次2015年亚洲女子拳击锦标赛为期8天，共有来自阿富汗、印度、印度尼西亚、日本、蒙古、中国等16个亚洲国家和地区的300名运动员和教练员参加。171名运动员将进行A、B、C、D组共计10个体重级别的角逐。参赛选手年龄在19至40岁之间。

世界拳击协会副主席、亚洲拳击协会主席谢里克•科纳卡巴耶夫表示，2016年2月，世界女子拳击锦标赛将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，而这次乌兰察布的比赛对运动员提升国际比赛经验、强化比赛意识都将起到促进作用。（编译：塔布斯）